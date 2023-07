coherence kündigt Zusammenarbeit mit Multi-Millionen-Dollar-RPG von Ex-Journey-Entwickler an

MALMÖ, Schweden, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- coherence freut sich, die Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Gardens bekannt zu geben, der kürzlich enthüllte, dass er aufgrund einer beeindruckenden spielbaren Demo, die auf der GDC hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde, eine Finanzierung in Höhe von 31,3 Millionen Dollar erhalten hat. Der Multiplayer-Modus ist ein wesentlicher Bestandteil des in der Entwicklung befindlichen ARPGs von Gardens, und das Team hat von Anfang an die revolutionäre Netzwerk-Engine von coherence eingesetzt, die es dem anfangs kleinen Team ermöglichte, ein Multiplayer-RPG-Erlebnis zu schaffen, das Investoren wie Lightspeed Venture Partners und Krafton überzeugte.

Gardens besteht aus einem Team von talentierten Entwicklerinnen und Entwicklern, die an Titeln wie Journey, What Remains of Edith Finch, Marvel's Spider-Man, Ultima Online, Outer Wilds und mehr gearbeitet haben. Mit ihrem neuen Action-RPG bauen sie auf Multiplayer-Ideen und Lehren aus Titeln wie Journey auf und liefern ein Abenteuer in einer wunderschönen Fantasy-Wildnis mit Multiplayer-Koop-Elementen, die die taktile Interaktion zwischen den Spielerinnen und Spielern betonen, während sie zusammenarbeiten, um die Welt zu erkunden, Rätsel zu lösen und schlummernde Magie zu wecken.

Die Mission von coherence, die Art und Weise wie Multiplayer-Spiele entwickelt werden, neu zu definieren, wird durch den Titel von Gardens perfekt verkörpert. coherence hat dazu beigetragen, dass das talentierte Team Designinnovation, Kreativität und Verspieltheit mit globalen Ambitionen und kommerzieller Ausrichtung verbinden kann. coherence ist auch die erste Netzwerk-Engine, die eine Designerin oder ein Designer ohne Programmierkenntnisse nutzen kann. Sie bietet eine Reihe leistungsstarker Tools, mit denen Entwicklerinnen und Entwickler in wenigen Minuten funktionierende Multiplayer-Prototypen erstellen können. Es handelt sich um ein offenes, benutzerfreundliches und hochgradig skalierbares System, das von großen Studios bis hin zu kleinen Indie-Teams genutzt werden kann und gleichzeitig eine äußerst intuitive und optimierte Methode zum Erstellen, Testen und Bereitstellen vernetzter Spiele bietet.