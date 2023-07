DAX mit neuem Rekordhoch - Inflation kommt weiter zurück

Die Hoffnung, dass mit den beiden Erhöhungen dieser Woche die Leitzinsen in den USA und der Eurozone auf dem Gipfel angekommen sind, treibt den Deutschen Aktienindex über seinen jüngst erreichten Gipfel hinaus. Es scheint, als würden die Anleger nur das Positive aus den Sitzungen von Fed und EZB mitnehmen und sämtliche Warnungen in die andere Richtung ignorieren.



Damit kann der DAX jetzt weiter an seiner bisherigen Jahresperformance von 17 Prozent arbeiten und diese in den kommenden Wochen noch ausbauen. Die Fantasie in Richtung 17.000 Punkte und die Anziehungskraft der nächsten runden Marke dürften mit jedem positiven Handelstag weiter zunehmen.



Auch die heute veröffentlichten Zahlen zur Inflation spielen mit und tendieren in die gewünschte Richtung. Sowohl die Teuerungsrate hierzulande kommt wie erwartet weiter zurück als auch das das von der Fed bevorzugte Maß für die Kerninflation fiel im Juni von 4,6 auf 4,1 Prozent. Das bestätigt den Trend der Verbraucherpreise, die bereits vor zwei Wochen einen deutlichen Rückgang gezeigt haben. Ein weiterer Zinsschritt der Fed im September ist damit noch etwas unwahrscheinlicher geworden.



Weiterhin hoffen viele Anleger auf einen größeren Rücksetzer, der aber nicht kommen will. Die Frage wird sein, ob ihre Ungeduld die Rally nochmals befeuern kann, bevor sie in der Euphorie stirbt und dann die Anleger, die zu spät auf den Zug aufgesprungen sind, erneut auf dem falschen Fuß erwischt.