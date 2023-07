FRANKFURT - Die Debatte über den künftigen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) ist einen Tag nach der jüngsten Ratssitzung in vollem Gange. Am Freitag äußerten sich zahlreiche Währungshüter zu der Frage, wie es nach der Sommerpause geldpolitisch weitergehen soll. Unter dem Strich zeichnet sich dabei ab, dass die Notenbank ihre Leitzinsen weiter anheben könnte - der Zeitpunkt aber ungewiss ist und der Zinsgipfel wohl nicht mehr allzu weit entfernt ist.

USA: Michigan-Konsumklima verbessert etwas schwächer als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli deutlich aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg von 64,4 Punkten im Vormonat auf 71,6 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung leicht nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit 72,6 Punkten und damit mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

2/Ifo: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft verschlechtert sich weiter

DRESDEN - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Juli deutlich verschlechtert. Der regelmäßig erhobene Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft fiel auf 91,4 Punkte, wie die Dresdner Niederlassung des Münchner Ifo-Instituts am Freitag mitteilte. Im Juni lag der Wert noch bei 93,4 Punkten. Damit fiel das Stimmungsbarometer zum dritten Mal in Folge. Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die schlechte Stimmung unter anderem mit steigenden Zinsen und der hohen Inflation zusammenhängt.

Habeck: Konjunkturzahlen alles andere als zufriedenstellend

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der Flaute der deutschen Wirtschaft seine Forderung nach einem staatlich subventionierten niedrigeren Industriestrompreis erneuert. Der Grünen-Politiker erklärte am Freitag: "Die Zeit drängt und wir müssen hier schnell zu Entscheidungen kommen. Es geht um die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Dafür sind mehr zielgerichtete Investitionen in Zukunftstechnologien entscheidend. Die USA gehen mit massiv Geld rein und investieren. Deutschland darf sich hier nicht an den Spielfeldrand drängen lassen."

ROUNDUP: Grünen-Fraktionsvize will Investitionsoffensive - 'Falscher Sparkurs'

BERLIN - Angesichts der Flaute der deutschen Wirtschaft hat Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch eine "Investitionsoffensive" gefordert. "Unsere Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb, jetzt ist der Moment, in dem wir uns aktiv für unsere Wirtschaft, unsere Industrie und gute Jobs der Zukunft entscheiden müssen. Das heißt Geld in die Hand nehmen und investieren", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf den Bundeshaushalt sagte Audretsch: "Ein falscher Sparkurs schadet unserer Wirtschaft."

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich stärker als erwartet ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 94,5 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Oktober 2022 und die dritte Abschwächung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 95,0 Punkte gerechnet.

Spanien: Inflation zieht wieder an



MADRID - In Spanien hat sich die Inflation im Juli nach jüngsten deutlichen Rückgängen wieder verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Juli 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Spanische Wirtschaft wächst etwas schwächer



MADRID - Die spanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas schwächer gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Zwar wurden die Erwartungen von Bankvolkswirten getroffen. Im ersten Quartal hatte die Wachstumsrate aber mit 0,5 Prozent etwas höher gelegen.

Frankreich: Inflation schwächt sich dritten Monat in Folge ab

PARIS - In Frankreich hat sich die Inflation im Juli weiter abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Nach europäischer Rechnung (HVPI) lag das Preisniveau 5,0 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung bekannt gab. Im Juni hatte die Inflationsrate noch 5,3 Prozent betragen, im Mai 6,0 Prozent und im April 6,9 Prozent.

Frankreich: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich überraschend

PARIS - Die Wirtschaft in Frankreich ist im zweiten Quartal deutlich stärker gewachsen als zum Jahresauftakt. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. In den ersten drei Monaten war das Bruttoinlandsprodukt um revidierte 0,1 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl