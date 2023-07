FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag mit etwas Schwung sein altes Rekordhoch von Mitte Juni übertrumpft. Der deutsche Leitindex war im Handelsverlauf bis auf gut 16 490 Punkte geklettert und schloss 0,39 Prozent im Plus bei 16 469,75 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dax ein Anstieg von 1,81 Prozent. Bereits am Donnerstag war das Börsenbarometer von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone und den USA befeuert worden. Der MDax mit Aktien der 50 mittelgroßer börsennotierter Unternehmen gab am Freitag um 0,26 Prozent auf 28 706,20 Zähler nach.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte nach der neunten Zinserhöhung in Folge erstmals eine Pause nicht ausgeschlossen. Zwar ließen sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed die Tür für weitere Anhebungen offen, doch an den Märkten gehen Experten zunehmend davon aus, dass der Zinsgipfel bald erreicht sein dürfte. Schon beim alten Rekord vom 16. Juni waren es die geldpolitischen Signale der Fed und der EZB gewesen, die den Dax beflügelt hatten./la/he