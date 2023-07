Rheingas und Ingenion schließen Kooperation / Wasserstoff für die Intralogistik (FOTO)

Brühl (ots) - Propan Rheingas GmbH & Co. KG und Ingenion GmbH haben eine

Kooperation zur Verbesserung der Wasserstoff-Logistik vereinbart, die eine

unkomplizierte Teststellung von mobilen Wasserstofftankstellen für die

Intralogistik ermöglicht.



Der Schwerpunkt von Ingenion liegt dabei auf der Projektadministration und

Koordination benötigter Genehmigungen. Rheingas liefert den Wasserstoff und

kümmert sich um die Bereitstellung der Tankstelle.





"Allen Interessenten wird durch diese Kooperation die großartige Chance geboten,Wasserstoff im täglichen Betrieb zu testen, z.B. bei Flurförderfahrzeuge undsich so von den vielfältigen Möglichkeiten der Brennstoffzellen zu überzeugen.Ohne Hürden durch aufwendige Genehmigungsverfahren können durch unsereinvestitionsarmen Lösungen, Erfahrungen bei den Anwendern gesammelt werden", soUwe Thomsen, Geschäftsführer der Rheingas."Durch die Kompetenzbündelung profitieren Kunden von unserer langjährigenErfahrung aus der Gas- und Industriebranche in Beratung und Begleitung desgesamten Prozesses. Wasserstoff ist in der Lage Energie zu speichern und beiBedarf freizusetzen. Dieses Prinzip lässt sich zum umweltfreundlichen Antriebvon Elektromotoren zum Beispiel bei Gabelstaplern nutzen", ergänzt HeikoIffland, Geschäftsführer der Ingenion.Wasserstoffversorgung für Stapler durch RheingasRheingas beliefert Kunden sowohl mit grünem als auch mit CO2-armem oder grauemWasserstoff in der Druckstufe 300 bar und der Qualität 5.0. Geliefert wird in 25Liter Wechselflaschen oder 50 Liter Flaschen, auch als Bündel, bestehend aus 16Flaschen. Für die Bereitstellung des Wasserstoffs vor Ort steht eine kleineTankstelle zur Verfügung.Unser Ziel ist der Aufbau einer ganzheitlichen Wasserstoffversorgung und-infrastruktur für Kunden: Von der Belieferung mit H2-Wechselflaschen über dieBereitstellung, Betrieb und Versorgung von Wasserstofftankstellen. ObGabelstapler, Kehrmaschine, Müllfahrzeug oder Busse - Rheingas hat die richtigeLösung.Vorteile von Wasserstoff in der LogistikDie meisten Batterie-Elektro Stapler, welche rund 90 % des Marktes ausmachen,können ohne Probleme auf einen Antrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden. Hierzumuss lediglich das Batteriepaket- oder Modul herausgenommen und einBrennstoffzellenmodul eingesetzt werden. Für Betreiber eines Fuhrparks mitGabelstaplern ergeben sich somit keine hohen Kosten für die Anschaffung neuerFlurförderzeuge und bisherige Flurförderzeuge können umgewidmet werden. Esentfallen Batteriewechsel und das damit verbundene Unfallrisiko. Durch das