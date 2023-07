An der polnischen Börse beendete der Wig-20 den Tag mit minus 0,02 Prozent auf 2189,24 Punkten. Der breiter gefasste Wig schloss mit minus 0,03 Prozent auf 71 965,41 Punkten. Die Aktien des Online-Auktionshauses Allegro stiegen um 1,9 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Moderaten Gewinnen in Prag und Budapest standen kleine Verluste in Warschau und Moskau gegenüber.

