Technologien erleichtern archäologische Studien zu den in den Sanxingdui-Ruinen gefundenen Relikten

Die Ausgrabungen an der Sanxingdui-Stätte im Jahr 2021 faszinierten die Öffentlichkeit mit ihren technisch anmutenden, transparenten archäologischen Kabinen und den Archäologen in ,,Schutzanzügen". Die geschlossenen Kabinen waren mit Temperatur- und Feuchtigkeitsreglern ausgestattet und boten den Relikten zuverlässigen Schutz vor Staub, Bakterien und anderen Verunreinigungen. Zudem standen ein Labor zum Schutz der Relikte im Notfall sowie Gebäude zur provisorischen Lagerung neben den Kabinen bereit.

Aus der schwarzen Asche, die in den Opfergruben der Stätte gefunden wurde, konnten die Experten beispielsweise Textiltechniken aus einer Zeit vor über 3.000 Jahren ermitteln; mit Hilfe der Technologie der künstlichen Intelligenz konnte aus den in verschiedenen Opfergruben gefundenen Fragmenten von Bronzewaren die Nachbildung eines Bronzealtars angefertigt werden.

In den letzten Jahren kamen bei den archäologischen Ausgrabungen in den Sanxingdui-Ruinen eine Reihe moderner Technologien für verschiedenen Aufgaben zum Einsatz, die die Forschungsmodelle großer archäologischer Projekte vorangetrieben und offene Plattformen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit geschaffen haben.

PEKING, China, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ — Laut einem Bericht der People's Daily wurde das neue Gebäude des Sanxingdui-Museums in der chinesischen Provinz Sichuan am 27. Juli offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Fast 600 Relikte, die in den berühmten Sanxingdui-Ruinen ausgegraben wurden, wurden der Öffentlichkeit vorgestellt.

