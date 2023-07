Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Deutschland ist in der Stagflation: Null Wachstum bei einer Inflation von 6,25, wie die heute veröffentlichten Daten gezeigt haben. Also die klassische Definition einer Stagflation. Das ist nicht nur, aber auch die Folge einer seltsamen Energiepolitik, die zu hohen Energiekosten führt und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft immer weiter verschlechtert (das begann unter Merkel und wird durch die Ampel noch weiter radikalisiert). Wenn nicht bald ein Kurswechsel erfolgt (vor allem günstigere Energie und Bürokratie-Abbau), wird Deutschland wirklich zum "Armenhaus Europas", wie Daniel Stelter formuliert hat. Umso logischer, dass der Dax heute eine neues Allzeithoch erreicht hat..Heute die PCE-Inflationsdaten (für Juni) aus den USA - die Wall Street feiert nun eine Party, die sie vor gut zwei Wochen bereits bei Veröffentlichung der CPI-Zahlen gefeiert hatte..

Deutschland ist in der Stagflation: Null Wachstum bei einer Inflation von 6,25, wie die heute veröffentlichten Daten gezeigt haben. Also die klassische Definition einer Stagflation

Disclaimer