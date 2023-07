FAW erfreut sich im Jubiläumsjahr steigender Exportverkäufe

Chinas führender Automobilhersteller, die FAW Group, konnte in der ersten Hälfte dieses Jahres einen kräftigen Anstieg der Fahrzeugexporte verzeichnen und baut seine Präsenz auf dem Weltmarkt weiter aus.

Seine Premiummarke Hongqi verzeichnete mit 5.003 Fahrzeugen einen Exportanstieg von 172 Prozent, während Jiefang mit 18.001 Fahrzeugen ein Plus von 122 Prozent erzielte. Bestune exportierte 7.029 Fahrzeuge, 127 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im Jahr 2022 umfasste das Überseegeschäft von FAW 85 Länder und Regionen, darunter Europa, Afrika, Südostasien und Lateinamerika. Das Unternehmen verfügt über mehr als 120 Händler in Übersee und hat insgesamt 400.000 Fahrzeuge exportiert. Es hat drei Tochtergesellschaften in Osteuropa, Südafrika und Tansania gegründet und beschäftigt dort über 300 Mitarbeiter.

FAW hat zahlreiche Kooperationsprojekte mit internationaler Kapazität ins Leben gerufen und eine integrierte Autoindustriekette für globale Märkte aufgebaut, die Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Logistik und Marketing umfasst. Diese Initiativen haben die Präsenz von FAW in anspruchsvollen Überseemärkten erweitert.

Die FAW Group mit Sitz in der nordostchinesischen Stadt Changchun in der Provinz Jilin feierte am 15. Juli ihr 70-jähriges Bestehen, als das 55,77-millionste Fahrzeug vom Band rollte.

Am 13. Juli 1956 lief das erste im Inland hergestellte Fahrzeug, der Jiefang-Lastwagen, bei FAW vom Band und beendete damit Chinas Unfähigkeit, Kraftfahrzeuge zu produzieren. FAW produzierte den Dongfeng, den ersten Pkw Chinas, und den Hongqi, die erste Luxuslimousine des Landes, und wurde damit zum Symbol der chinesischen Autoindustrie.

In den vergangenen 70 Jahren haben die Loyalität, das Wissen und die harte Arbeit von Generationen von FAW-Mitarbeitern das Wachstum, die Expansion und die Innovation des Unternehmens vorangetrieben, so dass das Unternehmen bemerkenswerte Leistungen erzielen konnte.

Die Betriebseinnahmen von FAW belaufen sich inzwischen auf fast 8,3 Billionen Yuan (1,16 Billionen USD), wobei der Gesamtgewinn und die Steuereinnahmen 1,87 Billionen Yuan übersteigen. Das Gesamtvermögen des Unternehmens beträgt über 600 Milliarden Yuan.

Der Markenwert von FAW übersteigt im Jahr 2023 420 Milliarden Yuan, während der Wert der Marken Jiefang und Hongqi jeweils 110 Milliarden Yuan übersteigt.

Zum 70-jährigen Bestehen von FAW feiert die Partnerschaft des Unternehmens mit Volkswagen und Audi das 35-jährige Jubiläum. Am 14. Juli unterzeichneten die drei Parteien in Changchun eine Absichtserklärung zur Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit.

FAW und Volkswagen kündigten an, gemeinsam das Produktportfolio von Volkswagen zu fördern, die Entwicklung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben und mehr chinesische Technologien einzuführen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2164773/image_1.jpg

