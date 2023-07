Sierra Madre nimmt den Handel an der OTCQX auf

Vancouver, British Columbia - 28. Juli 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd (TSX-V: SM; OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... ) hat sich für den Handel am OTCQX Best Market qualifiziert. Dies stellt eine Verbesserung für Sierra Madre Gold and Silver Ltd. dar, da das Unternehmen zuvor am OTCQB gehandelt wurde, sich jedoch nach dem Abschluss der Übernahme von La Guitarra neu qualifizieren musste.