FERC VERÖFFENTLICHT POSITIVE ABSCHLIESSENDE UVP FÜR CP2 LNG

ARLINGTON, Virginia, 29. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG gab heute die folgende Erklärung ab, nachdem die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) eine positive abschließende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für CP2 LNG, das dritte Projekt von Venture Global, ausgestellt hatte.

„Venture Global dankt der Kommission sowie den anderen mitwirkenden Behörden des National Environmental Policy Act, insbesondere dem US. Army Corps of Engineers, dem Energieministerium, der Küstenwache, der Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration der Vereinigten Staaten und dem National Marine Fisheries Service für ihre harte Arbeit zur Fertigstellung der abschließenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für CP2 LNG", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global LNG. „Dies ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein für das Projekt, der die Tür für eine Abstimmung der Kommission und den Baubeginn noch in diesem Jahr öffnet. CP2 verfügt weiterhin über eine robuste kommerzielle und finanzielle Dynamik. Ungefähr die Hälfte des Projekts ist bereits ausverkauft. Diese Exportfazilität wird für die langfristige Energiesicherheit und die Verringerung der Emissionen sowohl in Europa als auch in Asien über viele Jahre hinweg von entscheidender Bedeutung sein."

Bisher wurden 9,25 Millionen Tonnen pro Jahr der nominellen Kapazität von CP2 von 20 Millionen Tonnen pro Jahr im Rahmen von Verkaufs- und Kaufverträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren veräußert. Für die verbleibende Kapazität werden derzeit Gespräche geführt. Mehr als die Hälfte der vertraglich vereinbarten Kapazität wurde an deutsche und japanische Kunden vergeben. Zu den Kunden von CP2 LN gehören ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, EnBW und SEFE.

