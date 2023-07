Netflix, Alphabet, Amazon – SO haben wir 150% in kurzer Zeit erzielt

Liebe Leser, Z0cker lieben die oben genannten Aktien und bei uns im Börsendienst fallen diese in den Abo-Sektor “Turbo-Dienst und spekulative Trades” – ein Bereich, aufgebaut für unsere sehr spekulativ eingestellten Kunden und Abonnenten. Nicht umsonst ist unser Brief strukturiert nach genau dem Bedarf und der Zeit, die SIE aufwenden wollen. Dazu COACHE ich Sie gerne mit der ERFAHRUNG von 30 Jahren Börse und meinem Team mit kumuliert 175 Jahren Börsen- und Anlageerfahrung. Schauen Sie rein – Sie finden mit in vielen Auftritten z.b. bei n-TV verlinkt auf www.feingoldresearch.de

1) Gemanagt vom TEAM um Daniel SAURENZ – bekannt aus N-tv, Börse ARD und mehr als 150! TV Auftritten seit 2012

2) Ein TEAM mit mehr als 175 Jahren Börsenerfahrung

3) Erfolgreiches Depotmanagement und Vermögensaufbau seit 2008

4) Starke Marken kombiniert mit unserem eigenen MARKENWERT-Ansatz (sehen Sie unten die Performance unseres NEUEN Depots gestartet am 31.12.2022)

5) Erfolgreicher TURBO-DIENST mit über 100% Performance seit 2018 UND verlustfrei durch die Krisen/ Crashjahre 2020 und 2022

6) Starke Aktien – starke Marken – jedes Investment durchläuft unseren Anforderungskatalog

7) Investieren und SPEKULIEREN – unsere Börsendienste bieten Angebot für Menschen mit 15 Minuten Zeitaufwand pro Woche oder einer Stunde am Tag – je nach Wunsch

8) PERSÖNLICHE Betreuung – bei uns erfahren Sie Betreuung via Mail, Ihre Fragen werden beantwortet, wir erklären, helfen und sagen KONKRET wie Sie Rendite erzielen

9) Einsatz ALLER Instrumente – wir sind kein “Long Only” Börsendienst sondern arbeiten je nach Marktphase und sind so sehr STABIL auch in Crashphasen am Markt

10) PREIS LEISTUNG – unser HAUPT Feedback unserer Leser, die zu 95%! nach 3 Jahren noch bei uns sind. “Ihr bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Börsendiensten”

Überzeugen Sie sich! Abonnieren Sie uns jetzt in der Sommeraktion und TESTEN SIE uns. Denn als Bonuspunkt wichtig – wir knebeln niemand in Jahresabos. Sie können kommen und gehen wie und wann Sie möchten. Wir überzeugen mit QUALITÄT

Liebe Leser, bei einem sehr jüngsten TV-Auftritte wurde Daniel zuletzt “Mr.Markenwert” getauft. Hintergrund – unsere beiden “Markenwertportfolios”, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Zur Performance müssen wir nicht viel sagen – ein Blick auf die Grafik unten genügt.

Daniel ordnet für das Handelsblatt die Erwartungen für das zweite Halbjahr 2023 ein. Haben Sie Lust auf nachhaltigen Erfolg an der Börse und auf nachweisbar erfolgreiche Betreuung eines Börsendienstes? Möchten Sie bei Ihrer Geldanlage von einem Team mit mehr als 150 Jahren Börsenerfahrung an die Hand genommen werden? Persönlich, sachlich, spekulativ und konservativ aber stets seriös und vor allem fundiert? Dann schauen Sie doch unter www.feingoldresearch.de vorbei und finden Sie unseren Abo-Bereich mit allen Depots und TESTEN SIE UNS



Wir sagen Ihnen als Einsteiger, wo und wie Sie INTELLIGENT mit ETF Sparplänen umgehen, warum sie kein Allheilmittel sind, welche Rolle der Zeitpunkt spielt, wo Ihr Depot sein sollte, welche Themen man spielen kann und sollte, welche Erwartungen an Rendite REALISTISCH sind und Schritt für Schritt – wie es geht. Wir NEHMEN SIE AN DIE HAND.

Grundsätzlich gilt: Kaufen Sie nur, was Sie verstehen, Bei Einzelaktien – vertrauen Sie auf starke Marken. Ob der DAX dabei 20.000 Zähler in den nächsten Jahren schon sieht oder es länger dauert, ist sekundär. Es geht um – Rendite in ALLEN Börsenphasen. Und genau das zeigen wir seit nunmehr 12 Jahren an dieser Stelle und schon zuvor bei unseren anderen Adressen. Und darüber reden wir – wöchentlich bei N-tv, Börse ARD, Deutschlandfunk oder schreiben darüber bei Capital, T-Online und vielen mehr. Und deshalb haben wir für SIE unseren Börsendienst.