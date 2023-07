Wirtschaft "Generation Z" hält sich in Finanzfragen für besonders kompetent

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die sogenannte "Generation Z" - also junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren - hält sich selbst für überdurchschnittlich kompetent in Finanzfragen. Gleichzeitig weist sie jedoch größere Wissenslücken in diesem Bereich auf als andere Altersgruppen, wie eine Umfrage im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment zeigt, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Für die Erhebung wurden rund 2.000 Deutsche, die in Aktien oder Fonds investieren, befragt. Demnach glauben 43 Prozent in der "Generation Z", sich auf ihr Fachwissen verlassen zu können, wenn es um die Aktienanlage geht. In allen anderen Altersgruppen sagen das nur jeweils rund 30 Prozent von sich.