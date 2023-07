Vor der Eröffnungszeremonie der 31. Sommerauflage der FISU World University Games hat der chinesisische Staatspräsident Xi Jinping in den letzten Tagen eine Reihe von persönlichen Treffen auf höchster Ebene mit ausländischen Staatsoberhäuptern abgehalten, die an der Zeremonie teilnehmen.

PEKING, 29. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Chengdu Universiade wurde am Freitagabend offiziell in der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan eröffnet, die als Heimat der Riesenpandas und als eine der lebhaftesten chinesischen Städte bekannt ist.

Hinter dem straffen diplomatischen Zeitplan hat Xi die Bedeutung von Solidarität, Zusammenarbeit und dem Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hervorgehoben - drei Schlüsselbotschaften, die auch von den besuchenden Staats- und Regierungschefs von Indonesien, Guyana, Georgien, Mauretanien und Burundi geteilt wurden.

Solidarität

In einem Toast bei einem Begrüßungsbankett am Freitagmittag sagte Xi, dass die Spiele seit ihren Anfängen immer "ein Fest der Jugend, der Solidarität und der Freundschaft" gewesen seien.

"Wir sollten die Solidarität durch Sport fördern, positive Energie in der gesamten internationalen Gemeinschaft aufbauen, globale Herausforderungen wie Klimawandel, Nahrungsmittelkrise und Terrorismus gemeinsam angehen und durch Zusammenarbeit eine bessere Zukunft gestalten", mahnte er.

Solidarität, Einheit und Zusammengehörigkeit waren auch eines der Hauptthemen bei den separaten Treffen des chinesischen Präsidenten mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo, dem guyanischen Präsidenten Irfaan Ali, dem georgischen Premierminister Irakli Garibashvili, dem mauretanischen Präsidenten Mohamed Ould Cheikh Ghazouani und dem burundischen Präsidenten Evariste Ndayishimiye.

Während des Treffens mit dem burundischen Staatschef betonte Xi beispielsweise die Bedeutung der Solidarität zwischen China und Afrika bei der Wahrung der gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer und der internationalen Fairness und Gerechtigkeit.

Kooperation

Bei den Treffen der Staats- und Regierungschefs vereinbarten China und die fünf Länder eine weitere Zusammenarbeit, etwa in den Bereichen Handel, Infrastruktur und zwischenmenschlicher Austausch.

Bei einem Treffen mit Xi am Donnerstag erklärte Widodo, Indonesien sei bereit, die Zusammenarbeit mit China in Bereichen wie Investitionen, Meeresfischerei, Nahrungsmittelsicherheit und Gesundheitswesen weiter auszubauen. Im Anschluss an das Treffen unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs bilaterale Kooperationsdokumente.