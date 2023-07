VAPORESSO gewinnt bei den London Design Awards 2023 mit vier innovativen Vaping-Produkten

Die vier ausgezeichneten Produkte von VAPORESSO - COSS, ECO NANO, LUXE XR und XROS 3 NANO - haben die enorme Innovationskraft der Marke unter Beweis gestellt und wurden von zahlreichen Organisationen ausgezeichnet. Das neueste bahnbrechende Produkt von VAPORESSO, der VAPORESSO COSS, gilt als Meilenstein in der Vaping-Branche. Es geht die bestehenden Probleme mit einem durchdachten Design an, das sich nahtlos an die Benutzergewohnheiten anpasst. Sein Slogan „Convenient Operating, Smart Supplying" bringt die Kernwerte des Produkts - INNOVATION, VERLÄSSLICHKEIT und STYLE - perfekt auf den Punkt.

„Der Gewinn dieser Auszeichnungen ist ein Beweis für die Kreativität, die Fähigkeiten und das Engagement unseres Teams", so Jimmy Hu, Vizepräsident von VAPORESSO. „Wir sind begeistert, dass unsere Bemühungen auf einer so angesehenen globalen Plattform anerkannt werden. Es bestätigt unser Engagement, innovative, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die das Vaping-Erlebnis für unsere Kunden verbessern."

Die London Design Awards, die jährlich verliehen werden, würdigen herausragende Designleistungen in verschiedenen kreativen Bereichen. Die Auszeichnung würdigt beispielhafte Projekte, Produkte und Fachleute, die Innovation, Kreativität und hervorragende Leistungen in ihren jeweiligen Branchen demonstrieren. Die London Design Awards zeichnen nicht nur herausragende Designleistungen aus, sondern fördern auch die Kreativität, ermutigen zu Innovationen und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Designern und designorientierten Unternehmen. Die Auszeichnungen haben seit ihrer Einführung an Bedeutung und Popularität gewonnen und ziehen ein breites Spektrum von Teilnehmern aus verschiedenen Designbereichen an.

Die Anerkennung durch die London Design Awards unterstreicht das Engagement von VAPORESSO, Produkte zu entwickeln, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, und festigt die Position des Unternehmens als Vordenker in der Branche. Sie dient auch als externe Bestätigung der Fähigkeiten und der Qualität der Arbeit von VAPORESSO und schafft Vertrauen bei potenziellen Kunden.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und setzt sich für die Schaffung einer rauchfreien Welt und die Verbesserung der Lebensqualität seiner Nutzer ein. Durch kontinuierliche Innovation, strenge Qualitätskontrollen und großes Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die allen Ansprüchen und Stilen von Vapern gerecht werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165111/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vaporesso-gewinnt-bei-den-london-design-awards-2023-mit-vier-innovativen-vaping-produkten-301888790.html