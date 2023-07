CIB FinTech und Huawei gewinnen gemeinsam den The Asian Banker's Award für Best Data Infrastructure Implementation in China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SHENZHEN, China, 29. Juli 2023 /PRNewswire/ -

Auf der Future of Finance China 2023 hat das renommierte internationale

Finanzmagazin The Asian Banker die Gewinner seiner diesjährigen Financial

Technology Awards bekannt gegeben. Industrial Digital Financial Services Co.,

Ltd. (kurz: CIB FinTech) und Huawei Technologies Co., Ltd. (kurz Huawei) haben

in dieser Kategorie gemeinsam den Preis für Best Data Infrastructure

Implementation in China gewonnen.



Die Finanzbranche erlebt derzeit eine enorme Inflation der von ihr produzierten

Datenmengen, und damit steigt auch ihr Wert. Finanzinstitute müssen heute Daten

in Echtzeit abrufen und nutzen, was höhere Anforderungen an die Datenanwendung,

-verwaltung und -sicherheit stellt.