RWE plant Bau von wasserstoffbetriebenem Gaskraftwerk in Weisweiler - Ende der Braunkohleverstromung bis 2030

Der Energiekonzern RWE plant den Bau eines Gaskraftwerks am Standort Weisweiler, das auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Den Auftrag dafür hat das Unternehmen an ein Konsortium aus zwei Firmen aus Italien und Spanien vergeben. Das Kraftwerk soll eine Leistung von 800 Megawatt haben und bis 2030 fertiggestellt sein. RWE plant, bis zu diesem Zeitpunkt die Braunkohleverstromung zu beenden. Die Genehmigungsplanung für das Gaskraftwerk soll unmittelbar beginnen, jedoch werden die Kraftwerks-Komponenten erst bestellt, wenn die Investition endgültig beschlossen ist. Dafür sind Weichenstellungen der Politik erforderlich, um die Wasserstoff-Netzanbindungen zu sichern und einen wirtschaftlichen Betrieb der Kraftwerke zu ermöglichen. Über die Kosten für den Bau des Gaskraftwerks wurden keine Angaben gemacht. Der Standort Weisweiler verfügt derzeit über drei Braunkohleblöcke und zwei Gasturbinen. RWE plant, bis 2030 wasserstofffähige Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 3000 Megawatt an verschiedenen Standorten zu errichten.Die EU-Kommission hat eine staatliche Beihilfe Deutschlands in Höhe von voraussichtlich 40 Millionen Euro für das LNG-Terminal Brunsbüttel genehmigt. Das Terminal dient als Anlandepunkt für Flüssigerdgas und soll die Gasversorgung und -infrastruktur in Deutschland verbessern. Dadurch soll auch die Energiesicherheit der EU gestärkt werden. Die staatliche Förderbank KfW gewährt dem Energieunternehmen RWE und dem niederländischen Energienetzbetreiber Gasunie einen Anteil an den Dividenden, die vom Betreiber des LNG-Terminals gezahlt werden. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Jahresrendite des Projekts unter einen bestimmten Prozentsatz sinkt. Wenn das Projekt jedoch genug Gewinn abwirft, werden keine Beihilfen gezahlt. Die Höhe der staatlichen Hilfe wird auf 40 Millionen Euro geschätzt und der Mechanismus zur Verteilung des Geldes ist auf 15 Jahre angelegt. Deutschland setzt auf LNG, um russische Gaslieferungen zu ersetzen, und baut dafür eine eigene Infrastruktur auf. Das Terminal in Brunsbüttel wurde Ende März erstmals mit Gas versorgt, weitere LNG-Anlandepunkte gibt es in Wilhelmshaven und Lubmin.Die Aktien von RWE könnten aufgrund einer möglichen Verschlechterung der Marktsituation im letzten Quartal 2023 und der Preissenkungen für Strom und Gas im zweiten Halbjahr finanziell belastet werden. Jedoch hat RWE die Prognose für das Gesamtjahr erhöht und somit möglicherweise bereits über diese Informationen verfügt. Der Aktienkurs von RWE ist derzeit niedrig, da die Anleger nach risikoreichen Investitionen suchen. Dies führt dazu, dass Versorgungsunternehmen wie RWE unter Druck geraten.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 39,10EUR gehandelt.