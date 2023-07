Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit drei Monaten - Angebot knapp, Nachfrage steigt

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben die höchsten Stände seit drei Monaten erreicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 84,16 US-Dollar, während ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf 80,17 Dollar stieg. Der gestiegene Dollarkurs belastete die Ölpreise vorübergehend, aber die Spekulation auf eine mögliche Beendigung der Zinserhöhungen und eine vorsichtigere Gangart der US-Notenbank stützten die Konjunktur und die Ölnachfrage. Sinkende Ölreserven in den USA und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten trugen ebenfalls zur Kauflaune am Ölmarkt bei. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland haben ihr Angebot deutlich verringert, was zu einem Anstieg der Ölpreise führte.Die Rettungskräfte haben vorerst die Kühlung des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste gestoppt, da zu viel Meerwasser ins Schiff gelangen könnte und es dadurch instabil werden könnte. Das Feuer auf dem Frachtschiff, das rund 3800 Autos geladen hat, wütet seit der Nacht zu Mittwoch. Die Bergungsexperten warten nun ab, bis die Temperaturen auf dem Schiff gesunken sind, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern.Am Freitag sind die Ölpreise leicht gesunken und haben einen Teil der Gewinne vom Vortag abgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 83,86 Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf 79,76 Dollar sank. Auf Wochensicht sind die Ölpreise jedoch gestiegen und konnten an die starken Vorwochen anknüpfen. Rohöl aus der Nordsee hat sich seit Beginn des Monats um etwa neun Dollar je Barrel verteuert und erreichte den höchsten Stand seit April. Die Anzeichen verdichten sich, dass der Ölmarkt unterversorgt ist, da die Ölreserven in den USA weiter gesunken sind. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland haben ihr Angebot deutlich verringert.

