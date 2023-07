Der Euro legt gegenüber dem US-Dollar zu - EZB und Fed sorgen für Spannung

Der Euro hat vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Am Donnerstagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1145 US-Dollar, gut einen halben Cent mehr als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1059 Dollar festgesetzt. Der Dollar stand am Vormittag nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen unter Druck. Grund dafür waren rückläufige Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed. Obwohl die Fed am Mittwochabend ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben hatte, ließ sie den weiteren Kurs offen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass Zinsanhebungen nach dem Sommer möglich, aber keinesfalls sicher seien.Am Nachmittag wird erwartet, dass die EZB im Kampf gegen die Inflation ebenfalls ihren Leitzins um weitere 0,25 Punkte anheben wird. Dies wäre die neunte Straffung seit dem vergangenen Sommer. Die EZB hat ihren Leitzins bereits kräftig angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Allerdings stellt sich zunehmend die Frage, ob und wie weit die Zinsen noch steigen sollen, da die Konjunktur im Währungsraum bereits schwächelt.Nach den geldpolitischen Beschlüssen der EZB ist der Euro jedoch stark gefallen. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,0983 Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1125 Dollar festgesetzt. Die EZB hat die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben, was am Markt erwartet wurde. Allerdings bleibt der weitere geldpolitische Kurs der EZB unklar. EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte deutlich, dass künftige Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien. Die Inflation hat sich zwar spürbar abgeschwächt, liegt aber immer noch über dem von der EZB angestrebten Ziel von mittelfristig zwei Prozent.Am Freitag stand der Euro zum Handelsstart weiter unter Druck und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag bei 1,0960 Dollar. Die EZB hatte den Leitzins im Kampf gegen die Inflation um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der weitere geldpolitische Kurs der EZB bleibt jedoch unklar. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass künftige Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien. Die Inflation hat sich zwar abgeschwächt, liegt aber immer noch über dem Ziel der EZB. Der Euro steht daher weiterhin unter Druck.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1,101USD gehandelt.