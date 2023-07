BASF senkt Prognosen für 2023: Umsatzrückgang und Sparprogramm angekündigt

Der Chemiekonzern BASF hat seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Aufgrund einer schwachen Nachfrage hat das Unternehmen seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. BASF in Ludwigshafen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro, im Vergleich zu 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuvor hatte das Unternehmen eine Prognose von 84 bis 87 Milliarden Euro abgegeben. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) erwartet das Management nun 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro, im Vergleich zu 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr.Der Chemiekonzern leidet wie die gesamte Branche unter der schleppenden Nachfrage, insbesondere in China. Eine Erholung im zweiten Halbjahr scheint unwahrscheinlich, weshalb BASF seine Ziele für das Gesamtjahr deutlich reduziert hat. Das Unternehmen hat bereits ein Sparprogramm aufgelegt, inklusive Stellenabbau. Die Aktie von BASF gab am Freitag um rund 0,5 Prozent nach.BASF plant, die Fixkosten bis Ende 2026 um rund eine Milliarde Euro zu senken. Dazu sollen bereits laufende Initiativen in den weltweiten Serviceeinheiten beitragen. Bis Ende 2023 will das Unternehmen jährlich mehr als 300 Millionen Euro aus dem Sparprogramm einsparen. Zusätzlich werden die Fixkosten kontinuierlich überprüft und überflüssige Kosten vermieden.Im zweiten Quartal sank der Umsatz von BASF im Jahresvergleich um ein Viertel auf 17,3 Milliarden Euro. Grund dafür waren niedrigere Preise und Mengen sowie negative Währungseffekte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen ging um mehr als die Hälfte auf eine Milliarde Euro zurück. Der Gewinn brach von gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr auf rund eine halbe Milliarde Euro ein.Analysten bemängeln vor allem die Höhe der freien Barmittel. Der Free Cashflow von 905 Millionen Euro im zweiten Quartal habe die Markterwartungen von 1,6 Milliarden Euro verfehlt. BASF erwartet für die zweite Jahreshälfte 2023 keine weitere Abschwächung der Nachfrage weltweit, jedoch nur eine zaghafte Erholung, da die weltweite Nachfrage nach Konsumgütern schwächer wachsen wird als bisher angenommen.Die BASF-Führung hatte bereits Mitte Juli ihre Ziele deutlich gekappt. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro, im Vergleich zu 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis erwartet BASF nur noch 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro, im Vergleich zu 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Aktien von BASF stiegen am Freitag um 2,4 Prozent auf gut 49 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Ende April.

