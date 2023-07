Aixtron erwartet Umsatzboom bis 2023: Exportlizenzen und hohe Nachfrage treiben Aktienkurs in die Höhe!

Der Halbleiterhersteller Aixtron ist optimistischer für das Jahr 2023, da Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen und eine weiterhin hohe Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung moderner, energieeffizienter Halbleiter zu verzeichnen sind. Große Chipkonzerne erweitern derzeit ihre Kapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Elektronikchips im Zuge der Digitalisierung, Elektromobilität und Energiewende gerecht zu werden und um die Abhängigkeit von China zu verringern. Der Aktienkurs von Aixtron stieg infolgedessen deutlich an.Im ersten Halbjahr verzeichnete Aixtron einen Umsatzanstieg von gut einem Drittel auf knapp 251 Millionen Euro. CEO Felix Grawert erhöhte daher die Umsatzprognose für 2023 auf 600 bis 660 Millionen Euro, im Vergleich zu den bisherigen Prognosen von 580 bis 640 Millionen Euro. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 69 Prozent auf 173,5 Millionen Euro. Analysten zeigten sich positiv überrascht von den Ergebnissen. Die neue Umsatzprognose liegt jedoch eher am unteren Ende des Konsenses.Die Aktien von Aixtron stiegen infolgedessen auf den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende. Seit Ende 2019 haben die Aktien um 300 Prozent zugelegt. Analysten bleiben zuversichtlich und setzen ein Kursziel von 45 Euro.Die Erteilung zahlreicher Exportlizenzen im abgelaufenen Quartal brachte Aixtron zusätzlichen Rückenwind. Bislang konnten Anlagen im Wert von über 50 Millionen Euro ausgeliefert werden, während der Rest bis zum Jahresende erwartet wird.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 160 Prozent auf 44,6 Millionen Euro, was einer Marge von 26 Prozent entspricht. Der Nettogewinn lag bei 40,4 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.Aixtron stützt das neue Umsatzziel auf einen Auftragsbest

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 35,69EUR gehandelt.