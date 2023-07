Bundesanleihen: Kursgewinne zum Handelsstart - EZB-Zinserhöhung erwartet

Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 133,43 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,45 Prozent fiel. In Europa gaben die Kapitalmarktzinsen zur Eröffnung überwiegend nach. Die US-Zentralbank Fed hat am Mittwochabend ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben, und es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag dasselbe tun wird. Die EZB hat seit letztem Sommer ihren Leitzins angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Volkswirte der Dekabank erwarten, dass die EZB am Nachmittag ihre Bereitschaft zu weiteren Straffungen zum Ausdruck bringen wird, aber auch auf die Datenabhängigkeit künftiger Zinsentscheidungen verweisen wird.Am Freitag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 132,13 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,53 Prozent stieg. Japanische Anleihen standen ebenfalls unter Druck, nachdem die Bank of Japan beschlossen hat, die Kontrolle der Kapitalmarktzinsen flexibler zu gestalten. Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen und Wachstumsdaten aus Frankreich belasteten den deutschen Rentenmarkt zusätzlich. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs im zweiten Quartal stärker als erwartet, was zu einem höheren Preisauftrieb führen könnte und die EZB zu weiteren Zinsanhebungen veranlassen könnte.Am Donnerstag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen etwas gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,14 Prozent auf 133,03 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,48 Prozent lag. Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Der Fokus lag jedoch auf der EZB, die voraussichtlich ebenfalls ihren Leitzins anheben wird. Volkswirte der Dekabank erwarten, dass die EZB am Nachmittag ihre Bereitschaft zu weiteren Straffungen zum Ausdruck bringen wird, aber auch auf die Datenabhängigkeit künftiger Zinsentscheidungen verweisen wird. Am Nachmittag werden zudem noch Daten aus den USA erwartet, darunter Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal.Am Freitag haben die Kurse deutscher Bundesanleihen zugelegt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,35 Prozent auf 133,01 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,48 Prozent lag. Schwache Wachstumsdaten aus Deutschland unterstützten die Anleihen etwas. Die deutsche Wirtschaft stagnierte im zweiten Quartal, während Volkswirte ein leichtes Wachstum erwartet hatten. Im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften im Euroraum entwickelt sich die deutsche Wirtschaft weiterhin schwach. Die Inflation in Deutschland und Frankreich ist im Juli etwas abgeflaut, während sie in Spanien leicht angestiegen ist. Die Inflationsrate in Spanien ist jedoch noch vergleichsweise niedrig. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am kommenden Montag veröffentlicht.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 132,9EUR gehandelt.