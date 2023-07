HHLA senkt Prognose: Deutlicher Rückgang im Containerumschlag erwartet - Gewinnerwartungen stark reduziert

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat aufgrund der zunehmend pessimistischen Konjunkturaussichten seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. Die Mengenentwicklung im ersten Quartal, die aufgrund der Konjunktur rückläufig war, setzte sich im zweiten Quartal fort. Infolgedessen wird nun im Teilkonzern Hafenlogistik mit einem deutlichen Rückgang im Containerumschlag gerechnet. Die Umsatzrückgänge können nicht durch das Geschäft mit Containerverkehren im Seehafenhinterland ausgeglichen werden. Auf Konzernebene wird daher ein deutlicher Rückgang bei den Umsatzerlösen erwartet. Auch die Gewinnerwartungen wurden erheblich reduziert. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun in einer Bandbreite von 115 bis 135 Millionen Euro erwartet, während im Geschäftsbericht noch ein EBIT von 160 bis 190 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurde. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 wird die HHLA am 15. August veröffentlichen. An der Börse führte die gesenkte Prognose kurzfristig zu Verlusten von bis zu fünf Prozent.Die HHLA passt ihre Jahresprognose aufgrund der vorläufigen Geschäftszahlen der ersten sechs Monate an. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen, Inflation und steigende Zinsen belasten die Nachfrage von Verbrauchern und Industrie und bremsen die weltweite konjunkturelle Erholung nach der Pandemie weiter aus. Die Geschäftsentwicklung der HHLA spiegelt das Stimmungsbild wider. Die Mengenentwicklung war konjunkturbedingt stark rückläufig und setzte sich im zweiten Quartal fort. Im Teilkonzern Hafenlogistik wird nun mit einem deutlichen Rückgang im Containerumschlag gerechnet, während der Containertransport auf dem Niveau des Vorjahres erwartet wird. Auch bei den Umsatzerlösen wird nun ein deutlicher Rückgang erwartet. Dies ist auf einen starken Rückgang der Umsatzerlöse im Segment Container zurückzuführen, der nicht durch einen Anstieg der Umsätze im Segment Intermodal ausgeglichen werden kann. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde entsprechend angepasst und wird nun in einer Bandbreite von 100 bis 120 Millionen Euro erwartet. Für den Teilkonzern Immobilien wird ein deutlicher Rückgang des Betriebsergebnisses erwartet. Insgesamt wird auf Konzernebene ein deutlicher Rückgang bei den Umsatzerlösen erwartet. Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 wird die HHLA am 15. August veröffentlichen. Der Ausblick ist aufgrund der volatilen Umfeldbedingungen weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,72EUR gehandelt.