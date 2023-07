Nestle verzeichnet starkes Wachstum im ersten Halbjahr - Umsatz steigt um 9% auf 46,3 Mrd. CHF

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestle ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen. Der organische Umsatz stieg um knapp neun Prozent auf 46,3 Milliarden Franken. Das Wachstum geht vollständig auf Preiserhöhungen zurück, während die verkauften Mengen um 0,8 Prozent zurückgingen. Die Portfoliobereinigung, also der Verkauf von weniger lohnenswerten Unternehmensteilen, hatte einen starken Einfluss auf diese Entwicklung. Für das zweite Halbjahr ist Nestle zuversichtlich, eine positive Kombination von Volumen und Produktmix sowie eine verbesserte Bruttomarge zu erreichen. Der operative Gewinn stieg auf 7,9 Milliarden Franken an, was einer operativen Gewinnmarge von 17,1 Prozent entspricht. Der Überschuss stieg auf 5,65 Milliarden Franken. Nestle hat seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr enger eingegrenzt und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent. Das Kursziel für Nestle wurde von der Privatbank Berenberg nach den Zahlen zum ersten Halbjahr von 130 auf 128 Franken gesenkt, die Einstufung bleibt jedoch bei "Buy". Das Wachstum aus eigener Kraft war besser als erwartet, vor allem aufgrund höherer Preise. Nestle hat außerdem seine Resultate für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Das organische Wachstum betrug 8,7 Prozent, der publizierte Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 46,3 Milliarden Franken. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge lag bei 17,1 Prozent. Der zugrunde liegende Gewinn je Aktie stieg um 11,1 Prozent zu konstanten Wechselkursen und um 4,1 Prozent auf publizierter Basis. Der freie Cash Flow stieg um 1,9 Milliarden Franken auf 3,4 Milliarden Franken. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wurde aktualisiert, mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent und einer zugrunde liegenden operativen Ergebnismarge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent.

