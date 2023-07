Patrizia SE passt Ergebnisprognose für 2023 an: EBITDA und AUM-Erwartungen gesenkt - Analysten reagieren

Die PATRIZIA SE hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA von 50,0 - 70,0 Mio. EUR, im Vergleich zu den zuvor prognostizierten 50,0 - 90,0 Mio. EUR. Auch die Prognose für die Assets under Management (AUM) wurde von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR auf 57,0 - 62,0 Mrd. EUR angepasst. Die EBITDA-Marge wird entsprechend auf eine Spanne von 16,7% - 21,2% geändert, im Vergleich zu den zuvor prognostizierten 15,6% - 24,3%.Die vorläufigen Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2023 entsprechen den Erwartungen des Managements. Das EBITDA betrug 28,4 Mio. EUR nach den ersten sechs Monaten und die AUM beliefen sich auf 57,9 Mrd. EUR zum 30. Juni 2023. Im ersten Quartal 2023 betrug das EBITDA 27,2 Mio. EUR und die AUM 58,1 Mrd. EUR.Das Management hatte eine zurückhaltende Investitionsaktivität im ersten und zweiten Quartal erwartet, rechnete jedoch mit einem deutlichen Anstieg der Kunden- und Investitionstätigkeit in der zweiten Hälfte des Jahres. Allerdings wird die Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere bei Immobilieninvestitionen, voraussichtlich auch in der zweiten Hälfte des Jahres fortgesetzt. Dies wird sich negativ auf die Höhe der Transaktionsgebühren und somit auf das EBITDA im 2. Halbjahr 2023 auswirken. Das Management erwartet nunmehr nur moderate Investitionstätigkeiten in diesem Zeitraum, was auch das organische Wachstum der AUM begrenzt. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die diversifizierten AUM der PATRIZIA im Vergleich zum Markt weiterhin robust bewertet werden.Die vollständigen Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2023 werden am 11. August 2023 veröffentlicht.Nach der Gewinnwarnung hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Patrizia von 15 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Analysehaus rechnet nicht mehr mit einem starken Anstieg der Transaktionsaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2023 und erwartet höchstens eine leichte Erholung. Die Privatbank Berenberg hat ebenfalls das Kursziel für Patrizia nach der Gewinnwarnung gesenkt, von 14 auf 12 Euro, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Bank geht davon aus, dass die Immobiliengruppe ihre Kunden nicht zu Investitionen in Fonds überzeugen konnte, was zu niedrigen Transaktionsgebühren in diesem Jahr führen wird.

Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,33 % und einem Kurs von 9,43EUR gehandelt.