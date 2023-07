Puma SE: Analysten erhöhen Kursziel und bestätigen Vertrauen in zukünftige Entwicklung - Aktie reagiert positiv!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Olivia Townsend hat ihr Bewertungsmodell an die guten Quartalsergebnisse angepasst. Dennoch bleibt sie vorsichtig, da ihr die weitere Margenentwicklung und die Nachhaltigkeit des Umsatztrends unklar sind.Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma SE von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Adam Cochrane schreibt in einer Studie, dass das zweite Quartal besser als erwartet war und er eine Trendwende erwartet. Er geht davon aus, dass Puma nach dem dritten Quartal seine Jahresziele erhöhen wird.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE von 72 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Analyst Simon Irwin schreibt in einer Studie, dass das zweite Quartal die anhaltend starke Markendynamik von Puma gezeigt hat. Er erwartet, dass Puma besonders von einer allgemeinen Erholung profitieren wird.Die Aktie von Puma SE reagierte positiv auf die Kurszielanhebungen der Analysten. Am Donnerstagmorgen stieg der Kurs um rund 1,5 Prozent auf 61,20 Euro.Puma SE ist ein deutscher Sportartikelhersteller, der weltweit tätig ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Sportartikeln und -bekleidung für verschiedene Sportarten an. Puma ist bekannt für seine innovativen Produkte und sein Engagement für Nachhaltigkeit.Die Kurszielanhebungen der Analysten spiegeln das positive Quartalsergebnis von Puma SE wider und zeigen das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Anleger können dies als ein positives Signal für die Aktie von Puma SE interpretieren. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Margenentwicklung und der Umsatztrend in den kommenden Quartalen entwickeln werden.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 61,08EUR gehandelt.