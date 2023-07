Fuchs Petrolub: Starkes Wachstum in Amerika und Europa, Umsatzrückgang in Asien

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im ersten Halbjahr von Preiserhöhungen profitiert. Das Unternehmen verzeichnete ein überdurchschnittlich starkes Wachstum in Nord- und Südamerika sowie in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Allerdings gab es im asiatischen Raum aufgrund einer zurückhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung in China einen Umsatzrückgang. Trotzdem konnte Fuchs im ersten Halbjahr seine Vorräte und Forderungen abbauen und verzeichnete wieder freie Barmittel. Der Vorstand ist optimistisch, dass im Gesamtjahr nun freie Barmittel von 300 Millionen Euro zufließen werden, im Vergleich zu den bisherigen 250 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr betrug der Umsatz des Konzerns insgesamt gut 1,8 Milliarden Euro, ein Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg ebenfalls um 11 Prozent und erreichte 200 Millionen Euro. Der Nettogewinn betrug 141 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Prognose für Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft. Die Fuchs-Aktie verlor jedoch rund 1,7 Prozent. Analysten merkten an, dass das operative Ergebnis den Marktkonsens leicht verfehlt habe, aber der freie Barmittelzufluss stärker als erwartet ausgefallen sei. Das Unternehmen strebt für das laufende Jahr einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro an, ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Dies soll sowohl durch größere Mengen als auch durch Preiserhöhungen erreicht werden. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern wird auf rund 390 Millionen Euro geschätzt, ein Anstieg von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fuchs Petrolub ist vor allem in der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie tätig und erzielt dort etwa die Hälfte seines Umsatzes. Der Umbruch hin zum Elektromotor führt zu Veränderungen im Unternehmen. Fuchs hat jedoch auch Kunden aus anderen Branchen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft.

