Schneider Electric übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum trotz Inflation und Investitionskosten

Der französische Technologiekonzern Schneider Electric hat im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Ergebnis erzielt, das auf hohe Nachfrage und steigende Preise zurückzuführen ist. Dadurch konnten auch die Auswirkungen der Inflation und der Investitionskosten problemlos ausgeglichen werden. Der Konzern hat seine Prognose für das laufende Jahr entsprechend angehoben.Der bereinigte operative Gewinn (Ebita) soll nun aus eigener Kraft um 18 bis 23 Prozent zulegen, während zuvor ein Wachstum von 16 bis 21 Prozent angestrebt wurde. Beim Umsatz wird nach den ersten sechs Monaten ein organisches Wachstum von 11 bis 13 Prozent erwartet, im Vergleich zu den bisherigen Prognosen von 10 bis 13 Prozent.Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg organisch um 15 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro, wie von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich aus eigener Kraft um 29 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn belief sich auf 2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.Schneider Electric profitierte von der hohen Nachfrage nach seinen Technologieprodukten und den steigenden Preisen. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, die Auswirkungen der Inflation und der Investitionskosten auszugleichen. Die starke Performance im ersten Halbjahr hat dazu geführt, dass das Management seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht hat.Der Technologiekonzern ist zuversichtlich, dass er weiterhin von der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen und der zunehmenden Automatisierung in verschiedenen Branchen profitieren wird. Schneider Electric ist ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagement- und Automatisierungslösungen und bedient Kunden in über 100 Ländern.Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Reihe von strategischen Akquisitionen getätigt, um sein Produktportfolio zu erweitern und seine Position in verschiedenen Märkten zu stärken. Diese Investitionen haben sich ausgezahlt und tragen nun zu dem starken Wachstum von Schneider Electric bei.Insgesamt zeigt das starke erste Halbjahr von Schneider Electric, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den aktuellen wirtschaftlichen Trends und der steigenden Nachfrage nach Technologieprodukten zu profitieren. Die erhöhte Prognose für das laufende Jahr spiegelt das Vertrauen des Managements in die weitere positive Entwicklung des Unternehmens wider.

