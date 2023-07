Slack weltweit von technischen Problemen betroffen: Kommunikation und Suche gestört - Ausfälle bei Büro-Kommunikationsdienst

Der Büro-Kommunikationsdienst Slack hatte am Donnerstag weltweit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Benutzer hatten Probleme beim Senden von Nachrichten in Slack, wie der Dienst auf seiner Status-Seite mitteilte. Nähere Angaben zu den technischen Schwierigkeiten wurden zunächst nicht gemacht. Zusätzlich war auch die Suchfunktion gestört. Nach etwa einer Stunde gab der Dienst jedoch Entwarnung und erklärte, dass Slack wieder einsatzbereit sei.Slack ist ein Dienst, der eine Art Büro-Chat sowie Möglichkeiten zu Video- und Sprachunterhaltungen bietet. Das Unternehmen gehört seit einigen Jahren dem Unternehmenssoftware-Spezialisten Salesforce.Die technischen Probleme bei Slack führten dazu, dass Benutzer vorübergehend keine Nachrichten senden konnten. Dies kann zu erheblichen Beeinträchtigungen der Kommunikation in Unternehmen führen, die Slack als Kommunikationsplattform nutzen. Die genaue Ursache für die technischen Schwierigkeiten wurde nicht bekannt gegeben.Die Störung der Suchfunktion bei Slack erschwerte zusätzlich die Nutzung des Dienstes. Benutzer konnten möglicherweise nicht auf bestimmte Nachrichten oder Informationen zugreifen, da die Suchfunktion nicht ordnungsgemäß funktionierte.Nach gut einer Stunde konnte Slack die technischen Probleme beheben und gab auf seiner Status-Seite bekannt, dass der Dienst wieder einsatzbereit sei. Benutzer können nun wieder Nachrichten senden und die Suchfunktion nutzen.Slack ist ein beliebter Büro-Kommunikationsdienst, der von Unternehmen weltweit genutzt wird. Der Dienst ermöglicht es Mitarbeitern, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Durch die Integration von Video- und Sprachunterhaltungen bietet Slack auch die Möglichkeit, virtuelle Meetings abzuhalten und remote zusammenzuarbeiten.Die technischen Schwierigkeiten bei Slack zeigen, dass auch digitale Kommunikationsdienste von Störungen betroffen sein können. Unternehmen, die auf solche Dienste angewiesen sind, sollten daher alternative Kommunikationswege bereithalten, um Ausfälle zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, ob Slack weitere Maßnahmen ergreifen wird, um solche Störungen in Zukunft zu verhindern.

