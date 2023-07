DAX – Es ist geschafft, aber wird das jetzt veredelt?

Der US-Leitindex hat zuletzt den kräftigen Anstieg nicht fortsetzen können und trat einige Tage lang auf der Stelle. Einem kräftigeren Rückgang folgte eine leichte Erholungsbewegung. Am Freitag blieb ein Doji stehen, der mit seinen Eröffnungs- und Schlusskursen auf einem Niveau für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern steht. Die Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren, stehen kurz vor Verkaufssignalen. Nach einem solch steilen Anstieg ist es nicht unüblich, dass ein Pull Back an die Ausbruchszone erfolgt. Betrachtet man die Statistik, steht allerdings bis Anfang September noch eine deutlich positive Phase an.

Nach den beiden letzten Rekordhochs im Mai und Juni, konnte der DAX zum Wochenschluss erneut ein neues Rekordniveau erreichen. Dabei ist der deutsche Leitindex besonders am Donnerstag und Freitag dynamisch über die bisherigen Topwerte gestiegen. Allerdings zog der Umsatz lediglich am Donnerstag entsprechend dynamisch an, während er am Freitag wieder deutlich einbrach. Ein solches Verhalten ist nicht unbedingt der Stoff aus dem eine Hausse gemacht wird. Ungeachtet dessen, hat sich die Lage mit dem Ausbruch noch einmal klar verbessert. Die bis Ende September anstehende Zeit ist von der Saisonalität her eher ausgeglichen. Dabei konnte in gleich vielen Jahren eine positive wie negative Bilanz erreicht werden. Allerdings waren die Ausschläge in den negativen Jahren deutlich kräftiger, als in den positiven Jahren. Insgesamt sollte daher kurzfristig nicht mit einem übermäßigen Anstieg gerechnet werden, auch wenn die Gesamtlage recht erfreulich aussieht.

