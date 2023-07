POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat die Sparkassen aufgerufen, geplante Filialschließungen noch einmal zu überdenken. Es dürfe in Brandenburg keine weißen Flecken bei der Versorgung mit Bargeld oder Finanzdienstleistungen geben, sagte Lange dem "Nordkurier" und dem "Tagesspiegel" (Sonntag/online). Sie empfehle den Sparkassen und ihren Trägern - den Landkreisen und kreisfreien Städten, "noch einmal in sich zu gehen und ihre Planungen zu überdenken." Lange sagte: "Vermutlich wird der Mittelweg auch hier der richtige sein."

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte an die Sparkassen appelliert, die Schließungspläne zu überdenken. Er schaltete sich mit einem Brief an den Ostdeutschen Sparkassenverband in die Debatte ein und zeigte sich besorgt.