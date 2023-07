Wirtschaft Claas will Russland weiter beliefern

Harsewinkel (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Landmaschinenherstellers Claas, Jan-Hendrik Mohr, will sich trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht komplett aus seinem Russland-Geschäft verabschieden. "Wir können und wollen uns nicht aus einer der weltweit wichtigsten Landwirtschaftsregionen zurückziehen", sagte Mohr der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe).



"Millionen Menschen in der Welt hungern", so Mohr. "Grundsätzlich leisten wir mit unseren Maschinen einen Beitrag zur weltweiten Nahrungsmittelversorgung." Aufgrund der "sehr unsicheren Lage" könne man allerdings auch "keine Prognosen machen".