Eröffnungszeremonie der Chengdu 2021 FISU World University Games beeindruckt das Publikum weltweit

Am 28. Juli wurden die Chengdu 2021 FISU World University Games offiziell eröffnet. Die Eröffnungszeremonie, bei der sich historische und kulturelle Elemente mit jugendlicher Leidenschaft vermischten, zog Universitätssportler aus verschiedenen Teilen der Welt in ihren Bann.

Die kulturellen Darbietungen präsentierten die einzigartigen kulturellen Merkmale Chengdus, wobei die „Sun and Immortal Birds" ein Symbol des chinesischen Kulturerbes und ein spirituelles Emblem sind. Von der ersten Sekunde des Countdowns bis zur Zündung fesselte die Anwesenheit der „Sun and Immortal Birds" das Publikum bis hin zum letzten Moment der Zündung. „Sunlight" als zentrales Element durchzog die gesamte Eröffnungsfeier. Ohne die „Sun and Immortal Birds" wäre das große Finale der Zündung der Flamme nicht möglich gewesen. Der Countdown für die Eröffnung begann im Glanz der „Sun and Immortal Birds", die nicht nur den harmonischen und integrativen spirituellen Charakter, den das chinesische Volk seit der Antike verkörpert, zum Ausdruck brachten, sondern auch die besten Wünsche für die Universitätsstudenten in aller Welt, so hell und warm wie das Sonnenlicht zu strahlen.

Die Eröffnungsfeier verband den Sinn für Technik mit künstlerischer Schönheit. Während des Eingangssegments wurden bunte Seidenfäden auf den Boden projiziert, die ein atemberaubendes Bild traditioneller chinesischer Muster ergaben, die aus über 300 kreisförmigen Linien bestanden und die gesamte Laufbahn des Stadions schmückten. Diese symbolische Darstellung steht für die Bestrebungen junger Sportler aus aller Welt, die sich auf eine glorreiche Reise begeben, die mit der Pracht der Shu-Stickerei gepflastert ist. Die von den Platzanweisern hochgehaltenen Wegweiser waren aus Shu-Brokat gefertigt, einem berühmten Textil, das aus der Chengdu Region stammt und eine über 2.000 Jahre alte Geschichte hat. Shu-Brokat ist einer der vier prestigeträchtigsten Brokate Chinas. Die Shu-Stickerei, eine der vier berühmten Stickereien Chinas, hat eine mehr als 3.000 Jahre alte Geschichte und stammt ursprünglich aus der Chengdu Region. Sowohl Shu-Stickerei als auch Shu-Brokat werden als Schätze der Region gepriesen.

Zur Feier der 31. Ausgabe der FISU World University Games wurden 31 Fackelträger ausgewählt, um den Flammenturm zu entzünden. Unter ihnen ragte der berühmte Astronaut aus Chengdu, Ye Guangfu, besonders hervor. In der Erkenntnis, dass Astronauten die „der Sonne am nächsten kommenden Wesen" sind, nutzte der leitende Direktor Chen Weiya die Brillanz des Sonnenlichts und verwandelte es in ein schillerndes Funkeln. Nachdem die 31 Fackelträger gemeinsam die Zündung vollzogen hatten, strahlten die „Sun and Immortal Birds" in einem atemberaubenden Glanz. Sie stiegen spiralförmig auf und entzündeten die 12 goldenen Feuerwerkskörper am Himmel. Schließlich zündeten sie den Flammenturm außerhalb des Stadions.

Während der Feuerwerksvorführung nannte der leitende Designer des Eröffnungsfeuerwerks, Cai Canhuang, das Feuerwerk treffend „Golden Dreams". Goldene Feuerwerkskörper erhellten den Himmel, begleitet von Begrüßungsbotschaften auf Chinesisch und Englisch. Als der Flammenturm der Chengdu 2021 FISU World University Games gezündet wurde, zeigte das Feuerwerk das U-förmige Emblem der Spiele und das englische Motto „Make Dreams Come True". Das Feuerwerk stellte kunstvoll das Bild einer goldenen Hibiskusblüte dar, die die Stadtblume von Chengdu repräsentiert. Der Hibiskus symbolisiert nicht nur Jugend und Vitalität, sondern verkörpert auch die Werte Offenheit und Freundlichkeit und bringt damit das Thema „Blumen, die Gäste willkommen heißen" zum Ausdruck.

Die Chengdu 2021 FISU World University Games werden insgesamt 18 Sportveranstaltungen umfassen und sollen am 8. August zu Ende gehen. Mit Athleten aus 113 Ländern und Regionen werden in den 18 Sportarten insgesamt 6.500 Sportler antreten.

