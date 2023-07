FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Russland und Afrika:

"Cyril Ramaphosas Botschaft an Putin in Sankt Petersburg ist (...) ein starkes Zeichen: Man sei nicht gekommen, um ihn um Spenden zu bitten, sagte Südafrikas Präsident da an seinen Gastgeber gerichtet. "Wir möchten, dass das Schwarze Meer für den Weltmarkt geöffnet wird." (...) Putins Eskalation hat Ramaphosa dazu gebracht, seine Unabhängigkeit auch in die andere Richtung zu demonstrieren. Denn in Afrika hat kaum ein Land ein Interesse daran, sich allzu nah an Russland zu binden. Außer Waffen und Söldnern hat Moskau wenig zu bieten. Doch umgekehrt wird Ramaphosa bewusst sein, dass Afrikas Einfluss auf Putin gering ist. Denn Druckmittel haben die Staaten kaum. Und Russlands Präsident konnte in der Vergangenheit schon oft genug zeigen, dass er bereit ist, einen hohen Preis für die Eskalation zu zahlen."/yyzz/DP/he