Kontrolliert wird die E-Vignette nach Angaben der Behörden an der Grenze durch Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Auf den Schweizer Straßen führt die Polizei Stichproben durch Aufrufen der Nummernschilder durch./oe/DP/zb

BERN (dpa-AFX) - Die Vignetten zur Benutzung der Schweizer Autobahnen sind ab Dienstag (1.8.) auch elektronisch erhältlich. Sie können online erworben und per Kreditkarte bezahlt werden. Der Preis ist der gleiche wie bei der Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird: 40 Franken (rund 42 Euro). Auch die Klebevignette wird weiter verkauft.

Schweiz bietet ab 1. August elektronische Autobahnvignette an

