Bausoftwareanbieter Nemetschek wächst langsamer und büßt Ergebnis ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Nemetschek hat im zweiten Quartal angesichts der Umstellung auf Softwareabonnements weniger verdient als erwartet. In der Sparte mit Software rund um den Bau bekam der Münchener Konzern neben der Verlagerung auf das Abo-Modell auch die lahmende Konjunktur zu spüren, der Umsatz in dem Geschäft ging zurück. Etwas besser lief es trotz der mauen Wirtschaftslage im Geschäft mit Konstruktionssoftware und auch im noch kleinen Bereich mit Medienprogrammen, die unter anderem in Videospielen und Film- und Serienproduktionen zum Einsatz kommen.

"Auch wenn das Marktumfeld für die Bauindustrie in Europa seit letztem Jahr anspruchsvoller geworden ist und wir mitten in der Umstellung unseres Geschäftsmodells sind, liegen wir nach dem ersten Halbjahr auf Plan", sagte Vorstandschef Yves Padrines und bestätigte damit am Montag die Jahresprognosen. Erstmals sei der Anteil der wiederkehrenden Umsätze - also Abos und Wartungserlöse - auf rund 75 Prozent gestiegen. Nemetschek will wie der Großteil der Softwarekonzerne mit dem Umbau vor allem die Planbarkeit von Umsätzen erhöhen und die Kunden stärker an sich binden.