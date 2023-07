Arbor Metals gibt Aufhebung des Zutrittsverbots zum Wald in St. James, Quebec, Kanada bekannt

Vancouver, Kanada – 30. Juli 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Waldzugangsverbot in Quebec, welches aufgrund der Wildfeuer in der Gegend verhängt wurde, aufgehoben wurde. Dies schließt den Zugang zu der Liegenschaft des Unternehmens ein. Obwohl die Straßensperren bestehen bleiben, hat Arbor erfolgreich den Zugang per Hubschrauber gesichert, welcher voraussichtlich im August beginnen wird. Das Unternehmen aktualisiert nun seinen Arbeitsplan, um diese Gegebenheiten zu berücksichtigen, und ist weiterhin zuversichtlich, dass es sein Arbeitsprogramm planmäßig fertigstellen kann.