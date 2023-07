Wirtschaft Reale Einzelhandelsumsätze im ersten Halbjahr gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2023 real 4,5 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich hierzu stiegen die nominalen Umsätze um 3,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.



Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt demnach das deutlich gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 verbuchte der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 real einen deutlichen Rückgang von 5,8 Prozent, aber nominal einen Anstieg von 7,6 Prozent. Die Ursache für den realen Rückgang bei gleichzeitigem nominalem Umsatzanstieg sind die stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise, die in der ersten Jahreshälfte 2023 der stärkste Preistreiber der Gesamtteuerungsrate waren.