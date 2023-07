JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal, die Maßnahmen des neuen Managements zur Portfolio-Struktur und die für die kommenden Jahre erwartete Margen- und Cashflow-Verbesserung hätten das Vertrauen in die Unternehmensziele gestärkt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe aber bei seinem Anlagevotum, bis es weitere Belege für eine zumindest teilweise erfolgreiche Schulden-Refinanzierung gebe - dann habe die Aktie weiter Luft nach oben./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 8,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 6

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m