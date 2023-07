Parken für Geschäftsreisende: Geld sparen und Service am Flughafen genießen

Flughäfen und Parkplätze sind für viele Menschen das wahre Grauen. Für Geschäftsreisende ist die Thematik allerdings noch komplexer, denn sie sind zeitlich oft extrem gebunden und müssen zugleich nicht selten sicherstellen, dass der Firmenwagen gut versorgt wird, während sie sich auf ihrer Reise befinden. Zum Glück hat sich die Problematik mittlerweile gewandelt und das Thema Parken ist nicht allein dem Flughafen auferlegt. Doch welche Möglichkeiten gibt es in diesem Zusammenhang? Wo lassen sich passende Dienstleister finden und was ist bei der Nutzung zu beachten?

Abbildung 1: Wer sich vorher um einen Parkplatz kümmert, findet heute viele Möglichkeiten, den Wagen für eine Geschäftsreise am Flughafen stehen zu lassen. Bildquelle: @ John Matychuk / Unsplash.com

Viele Parkplätze rund um Flughäfen

Früher galt, dass das Parken nur am Flughafen wirklich möglich war. Natürlich konnte das Fahrzeug auch außerhalb abgestellt werden. Doch öffentliche Parkplätze waren nicht wirklich sicher, zumal es oft auch eine Begrenzung der Parkdauer gab. Die Parkmöglichkeiten am Flughafen waren indes teuer. Mittlerweile ist das anders:

Flughafenparkplätze – die Kostenstruktur hat sich durchaus gewandelt, was natürlich an der gewachsenen Konkurrenz liegt. Gerade Frühbucher können sparen, indem sie rechtzeitig online ihre Parkplätze buchen . Hier lassen sich mitunter attraktive Schnäppchen realisieren.

Ausweichplätze – rund um Flughäfen bieten etliche Anbieter ihre eigenen Parkmöglichkeiten an. Hier gilt allerdings, auf den Anbieter und seine Reputation zu achten. Seriöse Parkplatzdienste haben eigene Flächen, die sie bewachen.

Für den Flughafen Frankfurt am Main gibt es beispielsweise etliche Optionen, die nicht direkt mit dem Airport zusammenhängen. Geschäftsreisende können aus Parkhäusern, Außenparkplätzen und Zusatzdiensten auswählen. Ein Vergleich der Parkplätze am Flughafen Frankfurt auf Parkplatzvergleich.de zeigt auf, welche Möglichkeiten sich für Geschäftsreisende ergeben.

Gerade bei Zusatzdienstleistungen ist es notwendig, die Parkmöglichkeiten im Voraus zu buchen. Doch worauf sollten Geschäftsreisende achten? Ein Überblick:

Standort – der Anbieter muss über einen festen Standort, also über ein Parkhaus (oder gemietete Teile eines Parkhauses) oder einen Parkplatz verfügen. Das ist wichtig, denn ohne feste Flächen muss der Wagen mitunter umgeparkt werden.

Seriosität – es ist kein Geheimnis, dass sich mit der zur Verfügungstellung von Parkplätzen Geld verdienen lässt. Leider gibt es auch schwarze Schafe in diesem Business. Geschäftsreisende sollten ihnen unbekannte Anbieter immer kurz recherchieren und nach Erfahrungen suchen.

Welche Services bieten Parkplatz-Dienstleister?

Letztendlich bieten Parkplatz-Dienstleister verschiedene Angebote. Die simple Variante besteht schlichtweg darin, einen festen Parkplatz für eine gewisse Dauer zur Verfügung zu stellen. Doch auch hier gilt, dass der Parkplatz, auf dem sich der Wagen befindet, überwacht ist. Der Wagen wird also nicht irgendwo abgestellt, sondern befindet sich auf einem umfriedeten Gelände. Zusätzlich gibt es weitere Möglichkeiten:

Valet-Service – das sind Angebote, die mit Parkhäusern und Parkplätzen vereint werden können. Der Wagen wird direkt am Flughafen durch einen Angestellten des Services entgegengenommen und zum letztendlichen Wartestandort gebracht. Dieser Service erfordert natürlich die Erlaubnis, dass der Wagen auch von einer dritten Person bewegt werden darf. Liegt die Erlaubnis vor, ist dieser Service besonders bequem, weil weder auf Shuttledienste noch auf andere Transfers zwischen Parkmöglichkeit und Flughafen zurückgegriffen werden muss.

Shuttle-Dienst – nicht jeder der externen Parkplätze liegt direkt am Flughafen. Gute Dienstleister bieten deshalb einen Shuttle-Dienst. Dieser kann sich, je nach Anbieter, auf einen Sammeltransfer oder auch auf den individuellen Transport eines Fahrgastes beziehen.

Sicherheit – gute Parkplatzanbieter stellen die Sicherheit der ihnen anvertrauten Fahrzeuge an die oberste Stelle. Die Parkmöglichkeiten sind bewacht, nicht nur durch Überwachungskameras, sondern auch durch echte Personen vor Ort. Diebstählen , Vandalismus oder der vollständigen Entwendung eines Fahrzeugs wird so zuverlässig vorgebeugt.

Gerade der Valet-Service empfiehlt sich für Geschäftsreisende, denn er beinhaltet auch, dass der Passagier nach der Landung direkt am Flughafen abgeholt und zurück zum Fahrzeug gebracht wird.

Fazit – viele Parkmöglichkeiten in der Umgebung

Mit dem richtigen Parkplatz-Dienstleister reisen Geschäftsreisende so komfortabel, als hätten sie einen eigenen Chauffeur. Der Transport zum und vom Flughafen funktioniert reibungslos und während der Abwesenheit ist das Fahrzeug bestens bewacht. Auch die Kosten für diese Unterbringung können sich sehen lassen: Oft liegen sie weit unter den Gebühren, die Flughäfen für ihre Stellplätze aufrufen. Wer also vorher genau hinschaut und sorgfältig auswählt, kann am Ende ganz entspannt seine Geschäftsreise antreten.