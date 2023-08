Zahlen von Eon, Sony, Tui, Walt Disney, Continental, Brenntag, Delivery Hero...

Unternehmenstermine

06:55 Uhr, Deutschland: Stratec, Q2-Zahlen (detailliert)

06:55 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Japan: Sony, Q1-Zahlen

07:05 Uhr, Deutschland: Synlab, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q2-Umsatz

07:30 Uhr, Italien: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Irland: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen

08:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q2-Zahlen (detailliert)

10:00 Uhr, Deutschland: Qiagen, Call zu den Q2-Zahlen

15:00 Uhr, USA: Kellogg (Investor Day)

22:00 Uhr, Deutschland: Morphosys, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

Konjunkturdaten

03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 07/23

03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 07/23

08:00 Uhr, Rumänien: Handelsbilanz 06/23

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 09.08.2023 Keine Termine am 09.08.2023



