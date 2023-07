Jefferies senkt Ford auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 15 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Ford von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 15 US-Dollar gesenkt. "Schweren Herzens", wie Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie schreibt. Aber die Änderung der Ziele für die Elektroauto-Sparte Model e nur wenige Wochen nach dem Investorentag sei ein Rückschritt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 20:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 00:01 / ET

Die Ford Motor Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 11,92EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 15 US-Dollar