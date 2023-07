Der Aktienmarkt scheint ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus einzupreisen. Das hat nicht nur den deutschen Leitindex Dax auf ein Rekordhoch getrieben, sondern auch Wachstumsaktien wie HelloFresh zu deutlichen Kursgewinnen verholfen. Die Aktien von HelloFresh haben am Dienstag letzter Woche auch dank eines positiven Analystenkommentars kräftig angezogen. HelloFresh wird an der Börse vor allem auf Basis seiner in der Zukunft erwarteten Gewinne bewertet. Diese werden mit dem aktuellen Zinssatz diskontiert, sodass die Bewertung im Umfeld steigender Zinsen fällt. Auf Basis der nun niedrigeren Bewertung und mit der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen steigen Anleger wieder ein. Denn dank eines Sparkurses hat HelloFresh im abgelaufenen Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge bereits einen Rekord-Betriebsgewinn erzielt.

Ende November 2021 begann der Abstieg des Aktienkurses von HelloFresh. Ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro sank der Aktienkurs auf das partielle Tief bei 15,40 Euro am 20. März 2023. In der Spitze misst dieser Abschwung 84 Prozent. Im Vergleich zur Benchmark MDax versäumte die Aktie auch einen signifikanten Hochlauf im Oktober und November 2022. Im Zuge dieser Seitwärtsentwicklung wurde die Unterstützung bei 19,94 Euro seit Oktober 2022 sechs Mal getestet und aufgrund der enttäuschenden Quartalszahlen am 7. März 2023 unterschritten. Der vorläufige Endpunkt dieses Kurseinbruchs ist das Tief vom 20. März bei 15,40 Euro. Danach konnte der Kurs in einer „V“-förmigen Erholung bis auf den Widerstandsbereich bei 27,86 Euro ansteigen. Die Quartalszahlen vom 27. April 2023 waren wieder der Auslöser einer Konsolidierung, die vom Gerücht einer potenziellen Übernahme vorerst gestoppt wurde. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 49 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenn der Widerstandsbereich bei 27,86 Euro überwunden wird, könnte der Aktienkurs vorerst das Ziel bei 31,73 Euro ansteuern.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz: