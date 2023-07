DAX - Marke von 16.500 Punkten fast erreicht

Im Fokus steht für den kurzfristigen Handelsverlauf weiterhin der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 16.256 Punkten. Solange der 10er-EMA nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wird, ist direkt mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Allerdings sind der DAX als auch der S&P 500 weiterhin stark überkauft, mit der aktuellen Übertreibung könnte auch schnell ein Abverkauf einsetzen.

Am heutigen Montag wurden um 08:00 Uhr Daten zum deutschen Einzelhandelsumsatz und zu den Importpreisen für den Monat Juni publiziert. Um 11:00 Uhr stehen in der Eurozone die Verbraucherpreise für Juli und das BIP für das 2. Quartal im Blick. Um 15:45 Uhr folgt in den USA der Chicago Einkaufsmanagerindex für Juli. Der Chicago Einkaufsmanagerindex spiegelt die Geschäftstätigkeit in den Bundesstaaten Indiana, Michigan und Illinois wider und gilt als Vorläufer für den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe.