Verti und Hyundai Capital Bank Europe bauen Kooperation aus

Exklusive Testaktion für HYUNDAI-Finance-Kunden





Seit Juli 2023 können Hyundai-Kunden in einer exklusiven Aktion dieKfz-Versicherung Plus von HYUNDAI Finance vier Wochen gratis testen - im erstenVertragsmonat wird keine Prämie berechnet. Dieses Incentive können Händler ihrenKunden bis Ende 2023 anbieten. Von weiteren Angeboten, die aus der Kooperationresultieren, können die Mitarbeitenden der Händler profitieren.Die Verti Versicherung AG und Hyundai Capital Bank Europe arbeiten bereits seitFrühjahr 2022 zusammen. Damals hatte Verti die Ausschreibung von HCBE für sichentschieden. Seit April 2022 können Hyundai- und Kia-Händler daher ihren Kundendie gemeinsame Kfz-Versicherung anbieten.Versicherungsprodukte bieten Potenzial für Handel und Endkunden"In einer insgesamt herausfordernden Zeit sehen wir jetzt langsam Normalisierungam Markt und sind überzeugt, dass wir unseren Partner-Händlern und deren Kundenmit unseren Produkten Zusatzleistungen anbieten können, die den Autokauf nochattraktiver machen - zum einen über ansprechende Konditionen, aber auch durchleichtgängige Prozesse", sagt Tatjana Herleth, Direktorin B2B PartnershipBusiness bei der Verti Versicherung AG."Die genaue Ausgestaltung solcher partnerspezifischen Produkte erfolgt immer inKooperation, um die Bedürfnisse des Partners passgenau abdecken zu können. HCBEist durch die konstruktive Zusammenarbeit in der Vergangenheit inzwischen zueinem unserer wichtigsten Partner geworden, mit dem wir noch viele weitereProjekte umsetzen wollen", so Tatjana Herleth.Michael Bodlée, Director Insurance bei der Hyundai Capital Bank Europe, ergänzt:"Sich ein neues Fahrzeug zu kaufen ist für die meisten Kunden nach demWohnungskauf immer noch die zweitgrößte Anschaffung im Leben - diese abzusichernist unser Auftrag. Unsere modular aufgebauten Versicherungsprodukte sorgendafür, dass der Kunde seinen Hyundai oder Kia in jeder Lebenssituation beruhigtfahren kann. Dadurch stärken wir die Kundenbindung und unterstützen den Händlerdarin, Fahrzeuge zu verkaufen. Wir freuen uns, in Verti einen Partner gefundenzu haben, der durch seine Erfahrung und Flexibilität bei der Gestaltung vonVersicherungsprodukten diesen Anspruch jetzt und in Zukunft gemeinsam mit uns