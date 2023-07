Kurssturz: Bill Gates' Lieblingsbrauerei Heineken senkt Prognose

Mit einem Minus von knapp sechs Prozent ist die Heineken-Aktie heute in den Handel gestartet. Der niederländische Brauereikonzern verkaufte in der ersten Jahreshälfte 5,6 Prozent weniger Bier als im Vorjahr. Heineken hat wohl Probleme, die höheren Herstellkosten an seine Konsumenten weiterzugeben, ohne dass diese zur billigeren Konkurrenz wechseln.

Seit Februar ist übrigens Microsoft-Gründer Bill Gates mit 3,76 Prozent an Heineken beteiligt. Das steigerte die Bekanntheit des Brauerei-Konzerns in den ersten Monaten des Jahres zusätzlich zur ohnehin schon hohen Popularität.