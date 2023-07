London vergibt Hunderte neue Öl- und Gaslizenzen in Nordsee

PETERHEAD (dpa-AFX) - Trotz scharfer Kritik von Umweltschützern vergibt die britische Regierung Hunderte Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas in der Nordsee. Premierminister Rishi Sunak kündigte am Montag bei einem Besuch in Schottland an, das umstrittene Vorhaben werde Tausende Jobs schaffen.

