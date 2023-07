DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Synlab auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Synlab nach guten Nachrichten aus Frankreich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 12 Euro angehoben. Eine Vereinbarung zwischen der nationalen Krankenversicherung und Gewerkschaften sorge nicht nur für mehr Klarheit über die Erstattungen für den Labordienstleister in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konditionen seien auch deutlich besser als befürchtet./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 07:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SYNLAB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 8,845EUR gehandelt.