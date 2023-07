Architekten als Problemlöser: Innovative Lösungen für urbane Herausforderungen

Bildtitel: Innovative Gestaltungsideen machen Ballungsräume wohnlicher.

Bildquelle: djedj via pixabay.com

Die Städte wachsen, doch die Lebensqualität in den Städten nimmt ab. Bebaute Fläche bestehen häufig nur aus Beton. Dies führt dazu, dass sich die Städte stärker aufheizen. Außerdem fehlen grüne Oasen, um die Wohnviertel einladender zu gestalten. Diese Probleme können Architekten lösen und so die Zukunft der Städte mitgestalten.

Mangel an Wohnraum, Infrastruktur und Umweltschutz

Derzeit stehen Städte weltweit und auch in Deutschland vor gewissen Herausforderungen in der Stadtplanung. Zum einen mangelt es an Wohnraum. Immer mehr Menschen ziehen in die Metropolen, doch die Wohnfläche wächst nicht im gleichen Tempo mit. Außerdem benötigt eine wachsende Stadtbevölkerung einen Ausbau der Infrastruktur, zum Beispiel neue Linien des öffentlichen Verkehrs, die in einem kürzeren Intervall verkehren. Auch der Klimawandel stellt eine Herausforderung für die Städteplanung dar. Hitzeperioden sind ohne Grünflächen und öffentliche Wasserspender kaum erträglich. Doch mit dem Know-How von Architekten lassen sich diese Probleme der Urbanisierung lösen.

Fassadenelemente aus Holz und Stein

Eine Herangehensweise, um urbane Räume wohnlicher zu gestalten, ist die Verwendung von Naturmaterialien. Die Architekten von a-better-place.de bieten ihren Kunden zum Beispiel an, gewisse Teile der Fassade von Einfamilienhäusern mit Holz oder Stein zu verkleiden. Optisch hat dies den Effekt, dass ein bestimmter Bereich hervorgehoben wird. Zugleich wirken sich diese Materialien auf die Stimmung der Bewohner aus. Holz und Stein wirken einladender als eine lediglich verputzte Fassade. Ebenso können diese Naturmaterialien hervorragend Wärme absorbieren. Insgesamt wirkt ein Stadtteil mit unterschiedlichen Fassaden aus Beton, Holz und Stein aufgelockert und natürlicher.

Begrünte Wände im urbanen Raum

Neue Gärten und weitere Grünflächen sind auf städtischem Boden nur schwer umzusetzen. Schließlich ist der Boden schon eng bebaut. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist der Weg nach oben. So wie Gebäude immer höher gebaut werden, können auch urbane Gärten nach oben wachsen. In der Stadt Singapur wurden bereits mehrere Gebäude an den Außenwänden begrünt. Entsprechende Kletterpflanzen wachsen entlang der Wände in die Höhe. Dieses Grün in der Stadt sorgt für einen optischen Bruch zwischen den grauen Gebäuden – und das ganz ohne dafür kaum vorhandenen Baugrund zu verwenden. Solche Begrünungen steigern auch die Lebensqualität für die Anwohner. Umsetzbar sind solche vertikalen Begrünungs-Projekte praktisch überall.

Solarpaneele auf den Dächern

Ebenso wie Wände und Dächer für die Begrünung der Städte genutzt werden können, sind sie auch für Solarpaneele geeignet. Immer mehr Architekten aber auch Unternehmen und Städte erkennen das Potenzial von Dachflächen als Nutzungsfläche für die Gewinnung von Solarenergie. Auf den Dächern einer Stadt können die Solarpaneele besonders einfach nach der Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden. Senkrechte Solarpaneele bringen an der Südseite von Gebäuden am meisten Energie. Schwenkbare Paneele nutzen die Sonneneinstrahlung bei der senkrechten Montage am besten aus.

Energiesparende Gebäude mit nachhaltigen Technologien

Das Fachwissen von Architekten ist unerlässlich, wenn es um den Einbau nachhaltiger Technologien geht. Denn sie beschäftigen sich nicht nur mit der optischen Gestaltung, sondern auch mit der technischen Ausstattung von Gebäuden. Neben dem Einbau von Solarenergie und begrünten Flächen gehören dazu auch Heizungs- und Lüftungssysteme. Darüber hinaus sind noch weitere technische Optimierungen möglich, auf die Architekten zurückgreifen. Zum Beispiel lässt sich die Energieeffizienz durch den Einbau spezieller Fenster und die Ausrichtung des Gebäudes anhand der natürlichen Sonneneinstrahlung optimieren. Wie man klimaschädliche Emissionen im Gebäudezyklus noch weiter minimieren kann, wird zurzeit noch erforscht.

Mit Mikrowohnungen gegen den Wohnraummangel

Auch in Deutschland steigt der Grad der Urbanisierung immer weiter an. 2022 lebten bereits 77,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in Städten. Das bedeutet, dass für mehr Menschen in der Stadt immer weniger Wohnraum zur Verfügung steht. Ein architektonischer Trend, der dieser Entwicklung entgegenwirken soll, sind die sogenannten Mikrowohnungen. Dies sind Wohneinheiten, die auf wenigen Quadratmetern dieselben Ressourcen wie eine größere Wohnung bieten: Schlaf- und Wohnraum, Küche und Badezimmer. Auf diese Weise soll auch in den wachsenden Städten genügend Wohnraum zur Verfügung stehen.

Räume zur Co-Nutzung schaffen

Wenn die einzelnen Wohnungen nun kleiner werden, müssen weitere gemeinschaftliche Räume her, wo sich Menschen in Ihrer Freizeit und ohne Konsumzwang miteinander treffen können. Da es in Mikrowohnungen an einem Arbeitszimmer fehlt, wird die Schaffung von Co-Working-Spaces größere Bedeutung gewinnen. Ebenso gibt es bereits Überlegungen, in Gebäuden mit kleinen Wohneinheiten einen Co-Living-Space hinzuzufügen. So können zum Beispiel die Bewohner einer Etage zusammentreffen und Kontakte miteinander knüpfen.

Fazit

Architekten sind notwendig, um urbanes Wohnen angenehmer zu gestalten. Dies gelingt den Experten zum Beispiel mit natürlichen Baumaterialien, Grünfläche, Solarenergie und neuen Raumkonzepten.