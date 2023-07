Das große Thema für die Aktienmärkte ist die Vorstellung, dass die Wirtschaft der USA trotz stark gestiegener Zinsen ein weiche Landung (soft landing) erleben wird und gleichzeitig die Inflation zurückgeht. Das ist ein Goldilocks-Szenario, indem alles optimal läuft - und die hohen Zinsen keine störende Rolle spielen und die Inflation weiter fällt (das dürfte jedoch nicht passieren - vor allem die Preise für Energie steigen wieder deutlich). Aber die hohen Zinsen wirken mit Verzögerung und werden den für die US-Wirtschaft so zentralen Konsum dämpfen - was wir bereits in schwächer werdenden US-Einzelhandelsdaten sehen. Viele Konsumenten und Firmen profitieren noch von der Jahre andauernden Nullzins-Politik der Fed - ein Effekt, der mit dauerhaft hohen Zinsen aber immer mehr verpuffen wird. Und: die Wirtschaft in Chian und der Eurozone ist schwach - das wird nicht spurlos an den USA vorbei gehen..

1. Deutschland ist wieder der „kranke Mann in Europa“

2. S&P 500, Dax: Goldilocks-Szenario treibt Aktienkurse

3. Aktienmärkte: Wenn es zu gut läuft, sollte man vorsichtig werden

